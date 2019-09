Luana Piovani curte praia deitada na barriga de seu namorado

Luana Piovani está de bem com a vida, curtindo suas férias ao lado do seu novo amor, o jogador de basquete Ofek Malka, em Israel. Na manhã desta segunda-feira (30), a apresentadora compartilhou vídeos em que aparece curtindo um dia ensolarado na praia enquanto descansa deitada na barriga do amado.

Na manhã do último sábado (28), o jogador de basquete, que costuma ser discreto sobre o novo relacionamento, decidiu se declarar para a apresentadora. No Instagram, ele publicou alguns cliques em que os dois aparecem coladinhos curtindo uma balada.