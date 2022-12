Luana Piovani detona Pedro Scooby e manda indireta a mulher do ex

A atriz Luana Piovani fez um desabafo nesta terça-feira (27) afirmando que os filhos, que estão passando as férias no Brasil, têm acesso livre às redes sociais em celulares, e que o pai, Pedro Scooby, tem deixado as crianças com livre acesso na internet.

Segundo a famosa, o surfista não colocou um aplicativo de monitoramento no celular dos menores, o que a deixou revoltada. "Deixei meus filhos irem pro Brasil depois de muita insistência, vídeos de mansão com piscina e tobogã. Meus filhos longe de mim no Natal é um baita sacrifício em nome deles. Eu, mais uma vez, cortei na carne e os deixei ir", disse.

No entanto, ela acabou detonando não só Pedro Scooby, como também alfinetou Cintia Dicker, esposa do surfista, que acabou de dar à luz a primeira filha nesta semana. Luana chegou a falar mal do comportamento do ex-marido e ainda salientou que o pai amoroso e atencioso só ocorreu durante a época em que ele estava confinado no BBB 22.

"Orgulha-se de ter uma barriga de nove meses colada na direção de um carro em movimento e todos aplaudem. Tem peninha. Sabe o que vocês são mulheres? Burras".

Luana prosseguiu: "Mandei mensagem às 7 da manhã querendo notícias, alguém me respondeu? Claro que não. Consideração por mim nunca existiu. Liguei para falar com as crianças, nem abaixar o volume da TV ele fez. Tive que pedir para mudarem de cômodo ou abaixarem o volume. Falo algo completamente relevante e calmamente e ouço a primeira patada: Vai querer mandar na minha casa?? Fingir gratidão só funciona no BBB. Foi ele que fez questão de dizer a todos que o presente de Natal da esposa era o filho que ela esperava. No meu tempo mulher dá à luz e ganha presente, sejam abraços, flores, declarações de amor, joia".

(Foto: Reprodução / Redes sociais)