Lucas Cândido lamenta chances perdidas: 'Poderíamos ter virado'

O Vitória empatou em 1x1 com a Chapecoense, neste sábado (17), na Arena Condá, pela 16ª rodada da Série B. O Verdão do Oeste abriu o placar no primeiro tempo, com Paulinho Moccelin, mas o Leão reagiu na segunda etapa e conseguiu deixar tudo igual com Thiago Carleto, de pênalti. O rubro-negro ainda pressionou no fim, na tentativa da virada, mas o goleiro João Ricardo impediu.

Após o apito final, o volante Lucas Cândido comemorou o ponto conquistado fora de casa, diante da melhor mandante da Segundona, mas lamentou as chances do segundo gol perdidas.

"[O resultado] podia ser mais positivo ainda. Poderiamos ter virado, com o lance do Léo Ceará. Mas futebol é assim. Viemos aqui para ganhar, mas não saímos com o resultado que queríamos. Agora é descansar, porque temos jogo na quinta e, agora, está sendo jogo atrás de jogo", falou, em entrevista ao SporTV.

Com o 1x1, o Vitória chegou aos 19 pontos e segue na 13ª posição. Na próxima rodada, o Leão enfrenta o Guarani. O jogo está marcado para quinta-feira (22), às 21h30, no Barradão.