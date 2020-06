Lucas fala de preparação e diz que futebol não voltará do zero

Capitão do Bahia, o zagueiro Lucas Fonseca sobre o que pensa do retorno do futebol após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. Apesar de ainda não haver definição sobre quando os campeonatos vão ser retomados, o defensor acredita que o futebol do Brasil não vai recomeçar do zero.

Lucas lembrou que mesmo durante férias normais de final de ano, jogadores profissionais seguem com rotinas de treino, e que isso não foi diferente no período em que eles ficaram afastados das atividades nos Centros de Treinamento.

"Não diria começar do zero porque a grande verdade é que o futebol aqui no Brasil, e em todo o mundo, nunca para. A gente tem um período de férias no final do ano, mas hoje em dia o profissional que se preza, que sabe o caminho que tem que ser seguido para manter sempre o alto rendimento, ele tem todo um processo que deve ser feito. Claro que o profissional tem o período de férias dele, mas tem que estar sempre se cuidando, sempre pensando que a ferramenta de trabalho é o corpo", disse o defensor.

Questionado sobre o que pensa do retorno dos campeonatos mesmo com aumento dos casos de coronavírus no Brasil, Lucas Fonseca afirmou que é difícil opininar e que até mesmo especialistas divergem sobre o tema.

Até às 8h desta quarta-feira (24), o Brasil havia registrado 1.152.066 casos da covid-19, com 52.788 óbitos em decorrência da doença. Na Bahia já são 49.084 casos confirmados de infectados pelo vírus, com 1.491 vítimas fatais.

"Estamos treinando, mas não tem definição de volta. Até os especialistas da área se contradizem no dia a dia. Se quem estudou e é gabaritado para falar sobre o assunto não tem uma certeza, para a gente que é leigo se torna mais difícil ainda. Temos que ter cabeça boa para fazer o planejamento correto. Não pode ficar parado e de alguma forma ir elevando o nível de forma gradativa para atingir um nível ideal para quando for solicitado a volta dos jogos", afirmou.

Aperitivo

Na manhã desta quarta-feira (24), o elenco tricolor realizou mais um treino na Cidade Tricolor e os jogadores puderam ter um gostinho a mais do contato com a bola.

Ainda não foi um treino coletivo e que simula situações de jogo, mas em campo reduzido os atletas realizaram um trabalho técnico e de posse de bola.

Em uma espécie de "bobinho", o grupo foi dividido em dois e os jogadores eram obrigados a dar apenas um toque na bola, enquanto outros dois atletas simulavam a marcação.

O ténico Roger Machado acompanhou de perto a atividade, passando as orientações. Roger ainda não está autorizado a realizar treinos coletivos e táticos, já que o Bahia segue um rígido protocolo de saúde que inclui orientação de distanciamento entre os atletas e outros profissionais.

Em outra área do CT, os goleiros fizeram treino específico sob o comando do preparador Rogério Lima. Nes quinta-feira (25) o elenco do Bahia volta aos trabalhos no Centro de Treinamentos Evaristo de Macedo.