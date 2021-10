Lucas Penteado é intimado a fazer teste de DNA por filho não reconhecido, diz colunista

As polêmicas envolvendo Lucas Penteado não param de surgir. O ex-participante do BBB foi intimado a fazer um teste de reconhecimento de paternidade de uma criança de seis anos de idade. A solicitação junto à Justiça foi feita por Ana Karoline Acre Ferreira de Sousa do Nascimento, ex-namorada de Lucas.

O ator e Ana se conheceram por volta de 2012 e namoraram por pouco mais de um ano. Eles reataram no início de 2015 e, segundo o colunista Léo Dias, Ana acabou descobrindo que estava grávida. O suposto filho de Lucas Penteado nasceu em outubro do mesmo ano.

Na ação judicial, a ex-companheira de Lucas informou que ele pediu o exame de DNA no momento em que descobriu a gravidez, e novamente rompeu o relacionamento. Ana ainda conta que ele não acompanhou a gestação, não forneceu nenhum suporte financeiro e nem fez questão de conhecer a criança.

Em fevereiro deste ano, Ana Karoline procurou a Defensoria Pública para exigir que Lucas reconhecesse o garoto como filho. Ele foi intimado a realizar um exame de DNA em 24 de março, mas não compareceu.

Revolta coletiva

A revelação de mais um escândalo fez com que a internet se revoltasse ainda mais com os comportamentos de Penteado, após o caso da suposta traição. Na última sexta-feira (1º), o ex-BBB abriu uma live surpresa no Instagram durante a madrugada acusando sua noiva, Julia Franhani, de o trair com o segurança.

Após o ocorrido, familiares de Julia e moradores do condomínio onde aconteceu a confusão entre os dois negam a versão.

A relação entre os dois chegou ao fim depois do episódio, afirmam familiares. Eles também exigem uma retratação, ou ameaçam processar o ex-BBB por danos morais, e o acusam de manter objetos pessoais de Júlia em sua posse.



Nas redes sociais, muitos usuários aproveitaram a descoberta do suposto filho rejietado para reviver uma fala de Karol Conká sobre Lucas.

A Karol Conká sempre esteve certa em relação ao Lucas, e o povo não a levava a sério só por ser mulher. Teve que ir em vários programas pedir desculpas.



Agora cadê essa cobrança toda pra cima do Lucas? Não tô vendo na mesma proporção da mamacitapic.twitter.com/SSGct9ikT5 — Madame ❌ (@gaahhbs) October 5, 2021

“Eu não sou idiota, eu conheço gente podre desde os meus 15 anos. Esse cara é um idiota. Não é possível que vocês tenham dó desse cara”, disse a cantora durante a edição do Big Brother Brasil 21.

“Me desculpe mamacita karol conka, você estava certa e eu errada”, comentou uma pessoa no Twitter. “A Karol Conká sempre esteve certa em relação ao Lucas, e o povo não a levava a sério só por ser mulher. Teve que ir em vários programas pedir desculpas. Agora cadê essa cobrança toda pra cima do Lucas? Não tô vendo na mesma proporção da mamacita”, disse outra.

O caso repercutiu e chegou até a rapper curitibana, que apenas comentou um “Pois é’, gerando espaço para fãs debaterem sobre o assunto.