Lucas Ribeiro comemora seleção: 'pode parar férias, parar tudo'

Como todo bom trabalhador, Lucas Ribeiro estava curtindo suas férias nesta quinta-feira (13), despreocupado, com familiares e amigos. Foi quando, pela manhã, veio a notícia que pode mudar sua vida: a convocação para disputar o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira.

"Fiquei muito feliz quando soube da convocação. Minha família toda me ligou, todo mundo muito emocionado", contou ao CORREIO. O garoto de 19 anos tem menos de quatro meses como profissional. Ele estreou na equipe principal do Vitória no dia 23 de agosto, em derrota para o Flamengo por 1x0, no Maracanã.

O lado 'ruim' é que Lucas terá que interromper suas férias, que começaram há apenas dez dias. Os treinamentos na Granja Comary já começam na próxima segunda (17) e vão até 13 de janeiro, com folgas para Natal e Ano Novo. O Sul-Americano começa no mesmo mês.

"Que nada! Poderia interromper tudo, é por um bom motivo. Vou trabalhar ainda mais agora pra chegar 100% pronto", disse sobre o descanso interrompido.

Lucas já havia sido convocado uma vez, em setembro, para dois amistosos usados pelo técnico Carlos Amadeu para observar jogadores. Aquilo deixou o garoto mais confiante: "A gente se dedica para melhorar e cada convocação parece ser a primeira. Fico feliz que meu futebol foi bem visto pelo professor".

Depois de ter estreado na 20ª rodada, Lucas disputou mais 15 partidas pelo Vitória na Série A. Firmou-se como titular e só ficou de fora por suspensão. Ele lamenta não ter ajudado a equipe: "A minha meta esse ano era não deixar o Vitória cair. Infelizmente isso não aconteceu, mas lutei e continuarei lutando até o final".