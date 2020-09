Luciano Camargo se lança na música gospel em seu primeiro trabalho solo

Foto: Divulgação

O cantor Luciano Camargo lançou, nesta quarta-feira (16), seu primeiro trabalho solo. Batizado como A Ti Entrego, o álbum tem 15 faixas dedicadas à música gospel.

O lançamento do artista sertanejo - que tem quase 30 anos de carreira ao lado do irmão, Zezé Di Camargo - é um projeto pessoal no qual Luciano vem se empenhando há bastante tempo. Isso, então, não significa uma separação da dupla.

O álbum será traduzido em EPs, com músicas que vão ganhar as plataformas em divisões semanais. A primeira faixa, TEMPO (Anderson Freire, André e Raquel Freire), deve ser divulgada no dia 16 de outubro, data de seu casamento com Flavia Fonseca, mãe de suas caçulas, Helena e Isabella.

O título A Ti Entrego nasceu de uma conversa com Bruno Vaz, responsável pelo marketing digital do projeto ao lado de João Mendes Miranda e toda equipe da Inova. “Estávamos conversando sobre como eu sempre pensei em gravar louvores. ‘A ti entrego’ significa Entregar, devolver para Deus o que Ele colocou de melhor para mim. ‘A ti entrego’ tudo de bom que estou vivendo na melhor fase da minha vida”, comemora Luciano.

“Sucesso eu já tenho. Estou no melhor momento da minha carreira. O momento que estou cantando louvores para as pessoas (porque no ambiente familiar já o fazia) é bem agora em que me sinto tocando uma vida plena, com equilíbrio e amor. É quando você se sente assim que entende melhor o mundo. Há 20 anos, eu tive vontade de gravar um trabalho assim, mas lá atrás, não teria essa leveza e verdade de agora”, completa.