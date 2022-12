Luciano Hang, dono da Havan, abre processo contra Marcelo Adnet por danos morais

Dono da Havan e bolsonarista ferrenho, o empresário Luciano Hang, 60, abriu um processo contra o humorista Marcelo Adnet, 41. O bilionário cobra danos morais após o artista associá-lo a sonegação fiscal.

Segundo o Uol, o motivo do processo é que em outubro Adnet compartilhou uma propaganda do então candidato ao governo de Santa Catarina, Décio Lima (PT), que divulga um áudio de 2018 em que o empresário Hang, dono das lojas Havan, pede para que o então secretário da Fazenda do estado, Paulo Eli, atrase o salário ou "demita metade" dos professores catarinenses, para impedir um aumento de impostos em SC. O humorista acrescentou o comentário "Sonegação Acima de Todos".

Na ação, Hang defende que a publucação é "metirosa" e que o áudio está "fora de contexto". Em nota, o empresário diz que a fala foi feita para alguns empresários da indústria têxtil se reuniram com o secretário para não aprovar um aumento de 5% sobre a alíquota do setor.

"Vamos processar todos aqueles que mentirem sobre mim e a nossa empresa. Havan segue com impostos pagos corretamente. Esse foi um caso que já vencemos, inclusive, contra o próprio candidato. Não vamos aceitar que criadores de fake news passem impunes", afirma Hang.