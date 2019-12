Luciano Lopes, da Prima Empreendimentos, é novo presidente da ABIH-BA

Os hoteleiros baianos elegeram nesta quinta-feira (5) o novo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado da Bahia (ABIH-BA). O diretor-executivo da Prima Empreendimentos, Luciano Lopes, foi escolhido por unanimidade para comandar a associação no biênio 2020/2021. A posse acontece no dia 9, no Wish Hotel da Bahia. Luciano substitui o empresário Glicério Lemos, que ficou por quatro anos à frente da ABIH-BA.

Luciano Lopes é atual diretor de marketing da ABIH-BA e já atua no setor do turismo há duas décadas. Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social, possui MBA em Finanças e Mercado de Capitais e Bacharel em Ciências Contábeis. Também atua como professor em cursos de Pós-Graduação na área de Finanças, Hotelaria e Direito Imobiliário.

Ele começou a carreira em Costa do Sauípe, onde ficou por oito anos, chegando ao cargo de gerente geral de finanças. Atualmente é diretor-executivo da Prima Empreendimentos, dona do Hotel Fasano Salvador, e que também está implantando o destino turístico-imobiliário em Baixio, no Litoral Norte.

A nova diretoria da associação conta ainda com José Wilson Spagnol, vice-presidente (Mare Alta Hotéis); Filipe Tambon de Araújo, diretor de marketing (Maibu Plaza Hotel); Marcos Mesquita Pondé, diretor financeiro (Pisa Plaza Hotel); Renata Adriana Prosérpio Fontes Lima, diretora de relações institucionais (Hotel Mar Brasil); Fernanda de Lemos Britto Lebran, diretora de responsabilidade social (Salvador Express); Soraya Machado Torres, diretora administrativa (Quality Hotel & Suítes São Salvado) e Raimundo Jeronimo Machado Júnior, diretor de interiorização (Hotel Jardim Atlântico).

A nova gestão assume com proposta de integrar as novas tecnologias para aproximar ainda mais dos associados, atuando de maneira intensa nas 13 zonas de turismo do Estado.