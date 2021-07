Luciano Szafir segue em estado grave, mas médicos estão otimistas, diz mãe

O ator Luciano Szafir, 52 anos, foi transferido para o Hospital Copa Star, no Rio, vindo do Hospital Vitória Samaritano, na mesma cidade. Ele está intubado e continua em estado grave, mas os médicos estão otimistas pela recuperação de Szafir, disse a mãe dele, Beth.

Ontem, ainda no Hospital Samaritano, ele passou por uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon.

"Luciano já está no Copa Star e, dentro de um quadro grave, os médicos estão otimistas. A cirurgia foi bem feita e o quadro pulmonar dele está melhor do que era esperado. Agora é aguardar a evolução da medicação e o resultado dos exames. Ainda nao há previsão para nada e ele permanece intubado", disse ela à revista Quem, agradecendo o carinho que tem recebido pelo filho.

O ator está hospitalizado desde 22 de junho, infectado pela segunda vez com o covid-19. Ele está em um leito de terapia intensiva.

Filha do ator com Xuxa Meneghel, Sasha antecipou a volta ao Brasil para acompanhar a situação de saúde do pai. Ela está nos EUA com o marico, João Figueiredo - eles casaram recentemente.

Nas redes sociais, a modelo compartilhou um boletim médico do pai e pediu orações.