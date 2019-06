Ludmilla assume namoro com dançarina

A cantora Ludmilla assumiu um novo relacionamento. Ela revelou que está namorando uma de suas bailarinas.

"Estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música "Espelho", que está no meu novo DVD foi dedicada a ela", contou, em entrevista ao blogueiro Leo Dias. Bruna dança com Ludmilla desde 2017.

No dia do aniversário da cantora, 24 de abril, Bruna fez um post com uma declaração.

A cantora lança, nesta segunda-feira (3), o o DVD "Hello Mundo", com uma sessão no cinema UCI da Barra.