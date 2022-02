Ludmilla compra nova mansão e celebra: 'Nunca desista dos seus sonhos'

Ludmilla usou as redes sociais nesta terça-feira, 1º de janeiro, para anunciar a compra de uma nova mansão. A cantora explicou que sonhava em morar no condomínio onde fica sua nova residência e finalmente conquistou seu objetivo.

"Eu falei que ia morar nesse condomínio e corri atrás disso. Vivendo pra realizar todos os meus sonhos, feliz demais por realizar mais esse, a mãe tá de mansão nova, nunca desista dos seus sonhos. Deus promete, Deus cumpre", escreveu no Instagram.

Na foto divulgada pela artista, é possível ver a fachada da mansão. De acordo com a Quem, a residência está localizada no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O condomínio tem mais de 660.000 m², sendo 120.000 m² de área verde, e disponibiliza aos moradores um clube exclusivo com piscinas, saunas, espaço fitness, quadra de tênis, quadra de esportes, campo de futebol e salão de festas. Os imóveis variam de R$ 5 a 20 milhões.

A antiga mansão de Ludmilla estava localizada no bairro Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. A casa da cantora já tinha viralizado nas redes sociais por conta da piscina vermelha que serviu de cenário para suas lives no início da pandemia em 2020.

Texto publicado originalmente por O Povo.