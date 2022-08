Ludmilla revela que recusou maconha de Rihanna por vergonha dos outros

Ludmilla nunca escondeu que adora fumar maconha, inclusive, fez uma música para exaltar a verdinha. Mas nem sempre foi assim. A artista, durante o podcast PodPah, contou que teve de recusar o cigarro feito por Rihanna porque estava com medo do que os outros iriam falar.

"No after da Rihanna estávamos todos lá, e ela acendeu um beck. Quando chegou em mim, eu disse 'não fumo, não'", comentou nesta terça-feira (23). "Olha a oportunidade que eu perdi pensando no que os outros iam pensar de mim. Nunca mais eu quero fazer isso na minha vida", prosseguiu.

A cantora ainda comentou que a mídia a tratava de uma outra forma, por isso constantemente tinha receio de ser quem era. "Nessa época eu era muito incubada, eu tinha medo de tudo. Me colocavam na mídia daquela forma, e eu tinha medo de ser eu", disse.

O encontro aconteceu através do jornalista Hugo Gloss, que conseguiu colocar Rihanna e Ludmilla cara a cara após um desfile de moda em Paris. "Ele disse 'vou te levar ali pra Rihanna te conhecer, ela adora a sua música, vai ali'. Ela gosta muito de moda, e eu estava com um casaco da coleção dela, e vi que ela estava falando da minha roupa", detalhou.