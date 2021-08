Luisa Mell diz que ainda não superou violência médica: 'Devastador'

A apresentadora Luisa Mell disse que ainda não superou a violência médica que sofreu depois de ser submetida a uma lipoaspiração nas axilas enquanto estava desacordada para outro procedimento com laser em um dermatologista.

Falando à coluna de Patrícia Kogut, em O Globo, a ativista da causa animal afirmou que não sabe se levará o caso à Justiça. " Ainda estou pensando. Quando tornei público o assunto, estava tão alucinada que nem tinha me dado conta de que estava com 47 quilos. Foi muito importante falar, porque não falar era uma outra violência. Mesmo assim, está longe de estar superado, estou fazendo terapia e estou medicada, mas é bem difícil. Umas das piores coisas que me aconteceram", diz.

Luísa diz que nunca imaginou viver uma situação assim. "Eu nunca achei que isso fosse possível, é algo que nem passa pela sua cabeça. Não acreditei, demorei muito tempo para conseguir lidar com isso. Me pergunto por que mereci uma coisa tão ruim. Tento pensar que é para conseguir ajudar alguém falando disso. Muita gente me procurou dizendo que sofreu com isso, até a Xuxa me respondeu. Foi importante, porque muito gente nem sabia que isso existia. Espero que assim eu tenha evitado que outras pessoas passem por isso, porque é devastador", acrescenta.

Ela diz que foi para um "lugar sombrio", mas ter um filho a ajudou a voltar. "É o seu corpo, sabe? Espero de verdade que essa exposição toda, essa tristeza toda, sirva para que ninguém mais passe por isso. Muita gente poderia não aguentar".

Segundo o colunista Leo Dias, da Metrópoles, o procedimento teria sido ordenado pelo então marido de Luisa, o empresário Gilberto Zaborowsky. Os dois se separaram após dez anos juntos e agora Luisa está morando em uma nova casa com o filho Enzo. "Estamos bem, tirando coisa de caixa ainda. A gente revive muita coisa quando faz mudança. Achei papéis da época da RedeTV!. Bom que vão servir para a série. Vamos nos adaptando. Mudamos tem só um mês, os móveis não chegaram. Mas por um lado é bom. A sala vira uma pista de dança; os cachorros correm; meu filho joga bolinha de gude pela casa toda. Nos divertimos".