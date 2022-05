Luisa Mell é internada após sofrer convulsão: 'É muito estresse'

A ativista pelo direito dos animais precisou ser internada após sofrer uma convulsão na terça-feira (10). A influenciadora foi às redes sociais para explicar o que ocorreu.

"Vocês acreditam numa coisa dessas, gente? Fui internada ontem (10), tive uma convulsão. Caí no chão e bati as minhas costas. Não sabem ainda o que é gente, mas também é muito estresse. Eu não sei se consigo viver assim, todo mês implorando", contou.

Ela conta que se sente pressionada com o número de pedidos que recebe diariamente para salvar animais em condições de risco por todo o Brasil. "Todo mundo me pede para salvar cachorro, quando eu não salvo falam que eu sou uma farsa, e quando eu salvo ninguém me ajuda. Eu não aguento mais. Não posso me matar deste jeito", desabafou.

A ativista é presidente do Instituto Luisa Mell, que atua principalmente no resgate de animais feridos ou em situação de risco, recuperação e adoção. O instituto mantem um abrigo com cerca de 300 animais, entre cães e gatos, todos resgatados das ruas.

O Instituto Luisa Mell fica em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, em um terreno de 27.000 metros quadrados. No local, há centro cirúrgico com atendimento veterinário 24 horas. São necessários cerca de 300.000 reais por mês para sustentá-lo e são as doações, parcerias e vendas na loja que tornam o projeto possível.