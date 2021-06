Luísa Sonza diz que vai cuidar da saúde mental e adia lançamento de álbum

A cantora Luísa Sonza informou nesta sexta-feira (4) que vai adiar o lançamento do novo álbum, que estava previsto para esse mês de junho. A artista disse também que ficará um tempo afastada das redes sociais "para cuidar da sua saúde mental".

"Após os últimos acontecimentos relacionados à cantora Luísa Sonza, a artista ficará afastada das redes sociais por um tempo para cuidar de sua saúde mental, sendo prioridade agora", diz o comunicado da assessoria. "Aos fãs que estavam ansiosos pelo lançamento do seu novo álbum, informamos que este projeto que estava previsto para ser lançado no fim deste mês, será adiado (ainda sem nova previsão para lançamento)".

Luísa é alvo de ataques on-line há bastante tempo - desde a época que era casada com Whindersson Nunes. Com a separação dos dois e acusações de que Luísa teria traído Whindersson, o nível de ataques aumentou. No último mês, o humorista veio a público para dizer que não houve traição e que ele quem decidiu terminar o casamento. Os dois estão separados desde abril de 2020, após dois anos casados.

No último dia 31, o filho de Whindersson com Maria Lina morreu dois dias após nascer prematuramente. Luísa voltou a ser alvo de ataques renovados de pessoas que a culparam pelo fato, alegando que ela e seus fãs estariam atacando Maria Lina na internet. Ela já havia pedido aos seus fãs para não atacarem Whindersson antes.