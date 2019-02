Luísa Sonza será convidada do trio de Ivete Sangalo em Salvador

A volta da cantora Ivete Sangalo para o Carnaval de Salvador acontecerá, nos blocos de trio, no sábado de Carnaval no Coruja no circuito Barra-Ondina. Após um ano afastada da folia por conta do nascimento das gêmeas Marina e Helena, Ivete retornará para a folia com uma surpresa especial. Nesta quinta-feira (21) foi confirmada a participação da cantora e compositora Luísa Sonza como uma das convidadas do trio de Ivete.

Com 20 anos, a cantora gaúcha emplaca hits com o público e possui plataformas digitais. Os quatro clipes que a cantora lançou em 2018 (“Rebolar”, “Devagarinho”, “Boa Menina” e “Nunca Foi Sorte”) somam juntos mais de 144 milhões de visualizações na internet.

Luísa, que é casada com o humorista Whindersson Nunes, está se preparando para gravar um novo álbum. Recentemente, ela foi convidada pela Disney para cantar a versão em português de "In this place" ("Esse é o lugar") para a trilha sonora nacional de "Wi-fi Ralph - Quebrando a internet" e também tem pela primeira vez uma canção como trilha de novela da Rede Globo. Ela deu voz à canção Nunca foi sorte, que foi composta pelo autor do folhetim Aguinaldo Silva.

Veja canções de Luísa: