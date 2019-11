'Luiz Mendonça é um exemplo de empreendedorismo', declara ACM Junior

ACM Júnior, presidente do Conselho de Administração da Rede Bahia (Foto: Elias Dantas)

ACM Júnior, presidente do Conselho de Administração da Rede Bahia, também esteve presente na sexta edição do Almoço de Negócios promovido pelo Alô Alô Bahia nesta terça-feira (19), no Mamma Jamma, no Shopping Barra. Na ocasião, cerca de 200 empresários estiveram reunidos para se inspirar com a trajetória de Luiz Mendonça Filho, que comenda o grupo LM. “Luiz é um empreendedorismo nota mil, é uma pessoa que começou do zero, construiu um grupo empresarial muito forte e se tornou exemplo de visão, persistência e boa gestão”, pontuou.

Em meio às comemorações pelo Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, ACM Junior entregou a dica crucial para quem desejar se aventurar pelos negócios: "Tão importante quanto empreender e gerar o negócio, é fazê-lo crescer. A gestão tem que ser tão boa quanto a ideia, para que o empreendimento se torne realidade", nos contou.

