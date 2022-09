Luiz Otávio celebra retorno e projeta liderar o Bahia rumo ao acesso

Depois de duas lesões em sequência e praticamente um mês longe dos gramados, Luiz Otávio está pronto para voltar ao time do Bahia. O jogador será titular na partida contra a Chapecoense, nesta sexta-feira (30), às 21h30, na Arena Condá.

Entrevistado na tarde desta quinta-feira (29), Luiz afirmou que espera contribuir com a liderança para fazer o Bahia retomar o caminho dos triunfos no Brasileirão e ficar mais próximo de garantir o acesso para a Série A.

"De fora a gente não pode palpitar tanto. Eu procuro ser bem conservador nessa situação, procuro dar a minha opinião quando estou em campo, ajudando os companheiros. A gente sabe que o campeonato é difícil. Eu voltando, vou agregar mais na conversa, na orientação do time. Me considero uma das lideranças e procuro orientar, tirar a ansiedade, a tendência é ficar ansioso cada vez que chega perto do acesso. Temos que nos conservar mais na parte defensiva. Não levando gols, a chance de vencer o jogo é grande", analisou.

A preocupação de Luiz Otávio tem explicação. Além dos três jogos que o time acumula sem vencer na Série B, o Bahia ainda não triunfou fora de casa no segundo turno da competição. Em seis partidas, foram quatro derrotas e dois empates. Apesar da fase, o zagueiro afirma que o momento pede tranquilidade.

"É segurar um pouco a ansiedade, ter mais tranquilidade na parte defensiva, muitas vezes estamos ficando nervosos, querendo roubar logo a bola e muitas vezes se desorganiza. É ter mais tranquilidade, roubar a bola no momento certo, trabalhar o nosso jogo. O Adversário nao pode conseguir nos envolver", explicou.

Com 52 pontos, o Bahia está na terceira colocação da Série B. O Esquadrão é o único time que se mantém na zona de classificação desde a primeira rodada da competição. A Chapecoense briga na parte de baixo e está na 15ª posição, com 35.