Luiz Otávio cita importância de Guto para mudança do Bahia: 'Passou confiança'

A mudança do Bahia desde a chegada de Guto Ferreira foi como da água para o vinho. Do time que embalava longas sequências sem vencer, o tricolor é agora a equipe que está há quatro jogos sem saber o que é perder.

Na noite deste domingo (24), o Esquadrão contou com o apoio da torcida e não teve dificuldade para vencer a Chapecoense por 3x0. O resultado foi mais do que fundamental para os objetivos do clube na Série A. Com 31 pontos, o tricolor subiu para a 15ª colocação e aumentou em dois pontos a vantagem para a zona de rebaixamento.

"É fruto do trabalho. Desde que o professor [Guto Ferreira] chegou ele passou muita confiança. Uma das coisas que tinha que melhorar muito era o sistema defensivo, graças a Deus estamos há quatro jogos sem sofrer gols, e agora saindo dessa zona. Se Deus quiser vamos continuar conquistando os resultados”, disse o zagueiro Luiz Otávio, autor do terceiro gol.

Em ritmo de recuperação, o Bahia vai agora focar no duelo contra o Ceará. Na quarta-feira (27), o tricolor recebe o alvinegro na mesma Fonte Nova, às 19h, em jogo atrasado da 23º rodada. Se vencer, o Esquadrão pode abrir ainda mais distância do Z4 e se aproximar do atual G9, o grupo das equipes que se classificam para a Copa Libertadores.