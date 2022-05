Luiz Otávio projeta Bahia intenso para furar defesa do Azuriz-PR

O próximo compromisso do Bahia vai ter clima de decisão. Nesta terça-feira (10), o tricolor encara o Azuriz, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, e precisa vencer no estádio Os Pioneiros, na Cidade de Pato Branco, no interior do Paraná, para garantir a classificação às oitavas de final. A bola rola a partir das 20h30.

Para alcançar o objetivo no tempo normal, o Esquadrão vai ter que fazer o que não conseguiu no duelo da ida: marcar gols. Na Fonte Nova, o Esquadrão teve dificuldade para furar o bloqueio montado pelo Azuriz e ficou no 0x0. Agora, o zagueiro Luiz Otávio garante que o time está preparado para sair de campo com o triunfo.

"Tem que ser intenso, tentar ao máximo romper a barreira que eles fazem. A gente vem trabalhando a semana toda para romper a barreira deles, que é bem sólida. Creio que com muito empenho, muita força de vontade, a gente consegue essa classificação", garantiu o zagueiro.

Em caso de empate por qualquer placar, a definição do classificado vai acontecer em cobranças de pênalti, mas o Esquadrão quer evitar emoções.

Por falar em gols, não sofrer tentos também vai ser importante. Desde o início da Série B, o Bahia tem se mostrado um time mais sólido. O Esquadrão é o dono da melhor defesa do Brasileirão. O time sofreu apenas dois gols em seis partidas.

Na análise de Luiz Otávio, a melhora do setor tem relação com todo o esquema tático da equipe. O zagueiro valorizou a participação dos atacantes na marcação, o que, segundo ele, facilita o trabalho dos defensores.

"A melhora vem no contexto geral. O grupo em si está muito empenhado. Eu vejo mais pela linha da frente, dou muito valor ao pessoal da frente, apesar de irem lá e conseguirem o gol para a gente sair com o triunfo, eles também ajudam muito na marcação. Na maioria das vezes a bola já chega mascada para a gente ali da defesa e fica mais fácil de conseguir fazer os cortes. Além disso, temos um goleiro que nos traz muita confiança. Acho que é o contexto geral, empenhados em não levar gols, e o nosso time tem muita qualidade para criar", analisou o jogador.