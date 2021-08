Luizão é regularizado e Bahia ganha reforço para pegar Fortaleza

O técnico Diego Dabove ganhou reforço para montar o time do Bahia que vai enfrentar o Fortaleza, no próximo sábado (4), às 21h, no estádio de Pituaçu, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Último contratado anunciado pelo Bahia, o volante Luizão teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e está apto a estrear pelo tricolor.

Luizão foi formado nas categorias de base do São Paulo, mas antes de atuar no time principal foi repassado ao Porto, em 2017, como forma de pagamento pelo zagueiro Maicon. Em Portugal, ele jogou apenas pela equipe B e migrou para o Vorskla, da Ucrânia.

Luizão chegou ao Brasil no último sábado (28) e treinou com o elenco no último trabalho de preparação para o confronto com o Fluminense.

Por outro lado, o Bahia não poderá contar com o atacante Gilberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O colombiano Hugo Rodallega deve ser o substituto do camisa 9.

Nessa quarta-feira (1º), o elenco do Bahia volta aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo e inicia a preparação para o confronto com o Fortaleza.