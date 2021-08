Lula desembarca em Salvador e é recebido por Jaques Wagner e Rui Costa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta quarta-feira (25), em Salvador como parte da viagem que tem feito pelo Nordeste, já de olho nas eleições de 2022. Recebido por Jaques Wagner e Rui Costa, ele ficará na cidade até sexta-feira (27), quando encerra a caravana pela região.



Na capital baiana, irá encontrar políticos aliados e participar de atividades na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e na Policlínica de Narandiba. Também está programada uma visita a Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê, na Liberdade e um jantar reservado no Palácio de Ondina, além de ir ao Senai/Cimatec, em Camaçari.



