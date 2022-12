Lula elogia atuação do Brasil na Copa: 'Pode ser campeão'

O presidente eleito Lula (PT) elogiou a seleção nesta segunda-feira (5) após a vitória por 4 a 0 contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

"Foi muito importante a vitória do Brasil. Eu continuo achando que o Brasil pode ser o campeão se o pessoal jogar com a seriedade que jogou no primeiro tempo hoje", apontou.

O petista também desejou boa recuperação para Pelé, que fazia quimioterapia contra um câncer de cólon e teve os cuidados suspensos para tratamento paliativo.

"Todos nós temos que torcer para que o maior símbolo da seleção brasileira e do futebol brasileiro possa se recuperar e estar entre nós para comemorar a conquista do hexa. Pelé, saúde para você", concluiu.