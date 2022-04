Lula lidera com 41,1% e Bolsonaro tem 35,3%, aponta pesquisa Modalmais Futura

Pesquisa Modalmais Futura divulgada na manhã desta quinta-feira (28) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança da corrida presidencial, com 41,1% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro (PL) com 35,3%. Os outros concorrentes não atingem os dois dígitos: Ciro Gomes (PDT) tem 6,8%, João Doria (PSDB) 2,7%, André Janones (Avante) 1,9% e Simone Tebet (MDB) 0,9%.

Nas projeções de segundo turno, Lula venceria Bolsonaro com 50,2% das intenções de voto contra 39,7% do atual presidente da República. Nas projeções de março da Modalmais Futura, Lula tinha 48,6% e Bolsonaro 41,6%.

A avaliação do presidente Jair Bolsonaro é considerada ruim/péssima para 47,5% dos entrevistados, ótima e boa para 32,9% e regular para 18,5%.

Em termos de rejeição, Bolsonaro lidera o ranking com 47,2%, seguido de Lula com 37,4% e Doria com 27,5%. Para 47,9% dos entrevistados, a maior preocupação e temor é a continuidade do atual governo e para 38,4% é a volta do PT ao poder.

A pesquisa foi feita entre os dias 20 a 25 de abril com 2 mil entrevistados. A margem de erro é de 2,2% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08858/2022.