Lula lidera primeiro turno e derrota Bolsonaro no segundo, diz Datafolha

O Instituto Datafolha divulgou na noite desta quarta-feira (12) sua primeira pesquisa eleitoral para as eleições presidenciais de 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera no primeiro turno, com 41% das intenções do voto, contra 23% do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

No segundo pelotão, estão o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (sem partido), com 7% das intenções de voto; Ciro Gomes (PDT), com 6%; o apresentador Luciano Huck (sem partido), com 4%; o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%; e o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta (DEM) e o empresário João Amoêdo (Novo) empatados com 2%.

Para o segundo turno, Lula teria 55% contra 32% de Bolsonaro. O petista também venceria contra Moro (53% a 33%) e Doria (57% a 21%). Bolsonaro empataria tecnicamente com Doria, com 39% ante 40% do tucano e perderia para Ciro, que teria 48% frente aos 36% do atual presidente.

O levantamento foi realizado com 2.071 pessoas, de forma presencial, em 146 municípios, nos dias 11 e 12 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais.