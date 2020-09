Lula, Okamoto e Palocci são denunciados pela Lava Jato por lavagem de dinheiro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, foram denunciados pela força-tarefa da operação Lava Jato por lavagem de dinheiro. A denúncia foi apresentada nesta segunda-feira (14), de acordo com o Ministério Público Federal (MPF).

Segundo os procuradores, os três cometeram os crimes em ações envolvendo doações da Odebrecht ao Instituto Lula para disfarçar repasses no total de R$ 4 milhões, entre dezembro de 2013 e março de 2014.

Ao G1, a defesa do ex-presidente afirmou que doações estão "devidamente documentadas por meio de recibos emitidos pelo Instituto Lula — que não se confunde com a pessoa do ex-presidente — e foram devidamente contabilizadas".