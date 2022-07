Lula tem 18 pontos de vantagem em relação a Bolsonaro no 1º turno, diz Datafolha

Na pesquisa divulgada nesta quinta-feira (28) pelo instituto Datafolha, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL), por 18 pontos de diferença no primeiro turno.

A pesquisa aponta que o atual presidente oscilou um ponto para cima em relação à pesquisa anterior, e agora está com 29% das intenções de voto, frente a 47% do ex-presidente, que manteve o mesmo patamar anterior.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o levantamento foi feito nesta quarta (27) e quinta-feira (28). Foram ouvidos 2.566 eleitores em 183 cidades.

O candidato Ciro Gomes (PDT) mantém a mesma posição, com 8%, assim como os candidatos abaixo de 2%, encabeçados pela senadora Simone Tebet (MDB).

Recortes

O presidente ganhou três pontos percentuais entre os entrevistados que ganham até 2 salários mínimos, que equivalem a 53% dos ouvidos, apesar de ainda estar distante de Lula, com 23% ante 54% do petista. O aumento no valor do Auxílio Brasil, no entanto, ainda terá possível impacto em agosto.

O atual chefe do Executivo também cresceu acima da margem de erro no eleitorado feminino (52% da amostra), onde ganhou seis pontos percentuais, e agora perde de Lula por 46% a 27%.

Enquanto Lula avançou quatro pontos entre os homens, Bolsonaro ampliou a vantagem entre os evangélicos, e agora, tem 43% de intenções de voto no segmento.

Deve também ser levado em consideração que as campanhas ainda não começaram oficialmente, e terão início a partir do dia 26 de agosto.