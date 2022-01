Lulu Santos comemora 40 anos de carreira com show em Salvador

O cantor e compositor Lulu Santos realiza o show ‘Alô Base!’, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, no domingo, 13 de fevereiro, às 19h. Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 280 reais e estão à venda no Sympla.

O show está sendo realizado pela Iris Produções e promete o reencontro do público com alguns sucessos do artista como Tempos Modernos, Toda Forma de Amor e O Último Romântico. ‘Alô Base!’ reúne um repertorio que mescla diferentes épocas e gerações e tem a proposta de reconectar todos os pontos da trajetória. A nova turnê está prevista para passar em 11 estados brasileiros celebrando os 40 anos de carreira e relembrando os maiores sucessos de Lulu Santos.

“2021 marca os 40 anos de lançamento do meu primeiro single, ou, como prefiro considerar, há 40 anos entre meu primeiro e o mais recente lançamento. A Singularidade ativou a dobra do tempo, serão 4 décadas em 100 minutos”, nos disse o artista.

SERVIÇO

Lulu Santos

Quando: 13 de fevereiro (domingo)

Onde: Concha Acústica

Show: 19hs

Classificação: 16 anos

Vendas: Sympla

Valores do 1º lote:

Meia 70,00 / Inteira R$ 140,00

Camarote Meia 140,00 / Inteira R$ 280,00

Realização: Íris Produções