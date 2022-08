Lupi defende vice-prefeita de Salvador para chapa de Ciro Gomes

Se depender da vontade do cacique nacional do PDT, o ex-ministro Carlos Lupi, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, será anunciada hoje para compor a chapa de Ciro Gomes na disputa presidencial. Ontem à tarde, Lupi garantiu ao deputado federal Félix Mendonça Júnior, presidente do partido na Bahia, que Ana Paula tem sua preferência para ocupar a vaga de vice de Ciro. Durante a conversa, pediu a Félix que sondasse a pedetista sobre a probabilidade. Em resposta, Ana Paula manifestou total interesse em assumir a candidatura e disse estar pronta para se dedicar inteiramente à campanha pela Presidência da República. De imediato, ela foi incluida na lista final de nomes para escolha de Ciro.

Check-list

À noite, Lupi e Ciro se encontaram para avaliar o perfil de cada um dos cotados ao posto. Na manhã de hoje, a Executiva Nacional do PDT se reúne em São Paulo para definir quem será o vice. A chapa completa será anunciada nesta sexta-feira, em coletiva prevista para 13h na sede da sigla, em Brasília.

Promessa de empenho

Lupi revelou ainda a Félix que defenderia pessoalmente a vice-prefeita da capital para a vaga, durante o encontro da cúpula do PDT. Inicialmente, a tendência era escolher uma liderança feminina do partido no Sudeste, como estratégia para dar maior pluralidade regional e de gênero à chapa, já que Ciro é nordestino. No entanto, Lupi ponderou que a Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do Brasil e que, entre as mulheres da sigla com potencial de agregar valor à campanha, Ana Paula soma os atributos ideais.

Por um detalhe

Embora contasse com o apoio majoritário de cardeais dos principais partidos que compõem a aliança encabeçada por ACM Neto (União Brasil) na corrida pelo governo do estado e estivesse bem perto de conquistar a candidatura a vice, o ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo esbarrou no pouco trânsito no núcleo-duro do Republicanos, que tinha o poder de decidir quem levaria o espaço. A falta de proximidade com o líder máximo da legenda na Bahia, o deputado federal Márcio Marinho, tirou Zé Ronaldo do páreo na última reta e liberou a pista para a empresária Ana Coelho (Republicanos).

Freio de mão

Responsável por contratos do governo estadual com a rede composta por clínicas e hospitais privados, a chefe da Superintendência de Regulação da Saúde (Suregs), Jerusa Marins, criou uma baita dor de cabeça para a Sesab. Servidora da Secretaria Estadual de Administração, Jerusa travou repasses a fornecedores e prestadores de serviços, atrasou inúmeros processos de contratação ainda pendentes e colocou a Sesab à beira do caos.

Alta pressão

Segundo integrantes do alto escalão da secretaria, a falta de experiência da superintendente na área fez com que clínicas e hospitais conveniados ao estado suspendessem procedimentos cirúrgicos, freou o avanço do mutirão de cirurgias eletivas e provocou um aumento exponencial na fila da Regulação.