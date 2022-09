Luva de Pedreiro: excesso de trabalho e problema de saúde provocaram pausa na carreira

Na noite desta segunda-feira (12), Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, deu entrada em um hospital com dor no corpo, febre e coriza. Foi diagnosticado com inflamação na garganta. Ao receber o parecer do médico, o baiano de Quijingue entendeu que precisava dar uma pausa para descansar e, por isso, publicou nesta terça (13) que dará uma pausa na carreira.

Segundo o Uol, a equipe do jovem entende que ele está passando por uma sobrecarga de trabalho. Apesar disso, Iran pretende cumprir todas as obrigações profissionais antes de "pendurar as chuteiras" - ou as luvas.

"Ele tem trabalhado demais em sets de gravação e também para um projeto que envolve a Copa do Mundo. Por isso resolveu dar umas semanas de descanso das redes sociais, mas vai cumprir com todas as obrigações dele", destacou ao Uol Mozyr Sampaio, um dos agentes da equipe de Iran.

Além das gravações, Iran viajou para diversos lugares do mundo recentemente, como Itália, Marrocos, Espanha e Portugal. Depois, o jovem foi a São Paulo para a feira Brasil Futebol Expo 2022, CBF, e seguiu ao Rio de Janeiro para curtir o Rock in Rio.

"Fala, minha tropa! Galera! Todo mundo está pensando que eu fui hackeado, mas não fui hackeado, não. Eu apaguei os vídeos mesmo. Eu parei mesmo, galera. Viver minha vida normal e sossegado. Daquele jeito", disse Iran no vídeo publicado para esclarecer a remoção dos posts no Instagram.

"A equipe que eu estou são os melhores do mundo, tudo gente boa, fazem parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo - de parar. As marcas que eu estou [usando], vou concluir os trabalhos que eu fechei. Vou concluir, mas depois disso não vou mais fazer vídeo", disse. "Daquele jeito. A gente está só o ouro. Receba! Graças a Deus pai! Valeu, minha tropa!", concluiu o influenciador", concluiu.