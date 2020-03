Maceió Fest e Pré Caju estão voltando

Vem aí o Maceió Fest e o Prê Caju (foto/Marina Silva)

Depois de passar um período em baixa devido à ascensão meteórica dos sertanejos, a axé music tem muito a comemorar nesses seus 35 anos completados agora em 2020. Duas boas notícias: o Maceió Fest (indoor) e o Pré Caju (aberto ao público) estão de volta para a alegria dos micareteiros que estavam sentindo falta. Quem sai na frente é o Maceió Fest, que retorna dias 18 e 19 de setembro em Maceió.

A organização leva a assinatura da Luan Produções e Celebration Entretenimento. Em conversa com a coluna, o produtor Ney Ávila adiantou que as atrações já estão sendo fechadas e em breve serão divulgadas. E quando janeiro chegar, o Pré Caju estará de volta. Será na Orla de Atalaia. Segundo Fabiano, da Augustus Produções Bares e Hotéis, a população fez um abaixo assinado pedindo a volta do evento.

Com a bênção de Lázaro

Referência nas noites de arrocha do interior baiano, Kelly Cristina lança o clipe da música Coitado no dia 20 de março, nas plataformas digitais. Com direção assinada pelo ator e também primo da cantora, Lázaro Ramos, o tema da gravação exalta a liberdade feminina através da letra que fala sobre o término de um relacionamento infiel. “Quando recebi essa Música me empolguei bastante”, conta Kelly.

Skank fará show na Arena Fonte Nova em dezembro (foto/divulgação)

Skank volta na Arena

Quem não pôde assistir o show do Skank na Concha Acústica terá uma nova oportunidade. Em dezembro, os mineiros se apresentarão na Arena Fonte Nova. Sensibilizado com fãs que não conseguiram ingressos, o vocalista Samuel Rosa conversou com o empresário Fernando Furtado, dando carta branca para marcar esse novo show. O baiano Jorge Costa e o sócio de Fortaleza, João Carlos, já estão se mobilizando.

TUM-TUM-TUM*

Será realizado em São Paulo no dia 26 de abril na Arena Anhembi, das 14 horas às 23h30, o evento chamado Festivals. Os organizadores prometem 10 horas de muita música com um lineup de tirar o fôlego: Jorge e Mateus, Claudia Leitte, Kevinho, Lexa, Gustavo Mioto e Dj Bárbara Labres. Uma mistura de gêneros, passando pelo sertanejo, funk, axé e pop.

A cantora Alinne Rosa já está pronta para colocar o Bloco O Vale na rua no Carnaval de 2021. O “maior Vale do mundo”, como a cantora costuma chamar seu bloco, vai desfilar no sábado de Carnaval, no circuito Dodô (Barra- Ondina) pelo quarto ano consecutivo. Os fãs de Alinne podem comprar os abadás no site da San Folia. No primeiro lote, um abadá custa R$ 200. O Bloco O Vale foi criado por Alinne Rosa, em parceria com o Grupo San Sebastian, leia-se os empresários Magal e Zé Augusto em 2018.

Fábio Jr vai dividir o palco com Tayrone no Armazém Hall em abril (foto/divulgação)

Simplesmente é o nome do evento que vai reunir dia 3 de abril, a partir das 21h no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, dois grandes nomes da música romântica: Fábio Jr. e Tayrone. Cantor, compositor e ator, Fábio segue atraindo uma legião de fãs que suspiram com os grandes sucessos do artista, pai da atriz Glória Pires e do cantor Fiuk. Tayrone, um dos principais nomes da chamada sofrência, acabou de assinar com a gravadora Universal.