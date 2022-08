Machucado, lateral é vetado e desfalca Vitória contra o Paysandu

O Vitória não terá todos os seus habituais titulares à disposição no confronto com o Paysandu, domingo (21), na primeira rodada do quadrangular decisivo da Série C. A partida começa às 16h, no Barradão.

Isso porque o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni foi vetado e será desfalque para o time. Ele também não enfrentou o Brasil de Pelotas, na última rodada da fase classificatória, sábado passado, devido a uma lesão na coxa. No entanto, havia expectativa pelo retorno porque Lazaroni chegou a treinar durante a semana. Não foi suficiente. Na sexta-feira, ele não participou das atividades e acabou não sendo convocado pelo técnico João Burse.

Sem Lazaroni, Sánchez está mantido na esquerda. Nas outras posições, o time titular ganha o retorno do goleiro Dalton e do volante Léo Gomes após cumprirem suspensão - o atacante reserva Dinei é outro que fica novamente disponível, pelo mesmo motivo.

Assim, a escalação rubro-negra terá Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Luidy, Tréllez e Rafinha.

O quadrangular decisivo terá seis rodadas. Além do Paysandu, o grupo do Leão tem ABC e Figueirense, que se enfrentam neste sábado, às 17h, em Natal. Ao fim da sexta rodada, os dois primeiros colocados da chave garantem o acesso à Série B de 2023. O mesmo acontece com o outro grupo, composto por Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense. Além disso, o primeiro colocado de cada grupo disputa a final da Série C.