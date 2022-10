Macron divulga vídeo de ligação que fez para cumprimentar Lula

O presidente da França, Emmanuel Macron, divulgou nesta segunda-feira (31) no Twitter um vídeo que mostra parte de seu telefonema para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a confirmação da vitória do petista nas eleições à Presidência do Brasil.

Com ajuda de interpretes, Macron parabenizou Lula pela eleição e falou em renovar o vínculo entre dos dois países, que estava abalado desde que o atual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, fez comentários machistas sobre a primeira-dama francesa, Brigitte Macron.

Conectando-se com o Brasil.

Connexion avec le Brésil. pic.twitter.com/cpYEf7dvGE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 31, 2022

"Estamos vivendo um dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia", diz Lula após receber os parabéns do líder francês. Antes da ligação, Macron já havia cumprimentado, através do twitter, o novo presidente brasileiro.

"Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", escreveu Macron em publicação no Twitter.