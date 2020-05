Madonna revela que foi contaminada por coronavírus durante turnê em Paris

Madonna afirmou que foi contaminada com a covid-19 durante sua última turnê em Paris, entre o final de fevereiro e o começo de março. A cantora postou a revelação em seu Instagram na quarta-feira (6), uma semana depois de dizer que tinha anticorpos do novo coronavírus em seu "diário da quarentena".

"Não estou doente neste momento", escreveu a artista, de 61 anos. "Quando você testa positivo para anticorpos isso quer dizer que você teve o vírus, como eu claramente tive quando fiquei doente no final de minha turnê em Paris há sete semanas", continuou.

No primeiro show de Madame X na capital francesa, em 22 de fevereiro, Madonna subiu ao palco com três horas e meia de atraso. Na época, muito se comentou se teria relação com o estado de saúde da artista, ou se eram problemas técnicos na sala Grand Rex, que abrigou a apresentação.

Segundo a cantora, várias pessoas que faziam parte da turnê também apresentaram sintomas da covid-19, mas ninguém suspeitou que pudesse estar contaminado pela doença. "Todos pensávamos que tivéssemos uma gripe muito forte. Graças a Deus estamos todos saudáveis e bem agora", comemorou a rainha do pop.

Os últimos quatro shows da turnê da artista em Paris, no início de março, foram cancelados. Na época, o governo francês tinha anunciado a proibição de espetáculos e eventos com grandes aglomerações para tentar evitar a propagação do coronavírus.

Além da revelação sobre a covid-19, Madonna, no post no Instagram, também comentou que doou US$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões) para ajudar a combater a pandemia. O valor foi dado pela cantora para a arrecadação mundial de fundos realizada, nesta semana, pela Comissão Europeia, para tentar desenvolver uma vacina contra o novo vírus.

No total, a iniciativa angariou 7,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 47 milhões) com doações de governos, filantropos, organizações e celebridades.

"Sou grata por poder apoiar a pesquisa para encontrar a cura para a covid-19", afirmou Madonna.