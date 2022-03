Madrugada desta quinta (24) será de chuva em Salvador

As chuvas que têm atingido Salvador desde a madrugada desta quarta-feira (23) voltarão na madrugada desta quinta (24), reduzindo gradativamente de intensidade, de acordo com previsões do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

O fenômeno meteorológico é decorrente de dois sistemas meteorológicos: Alta Subtropical do Atlântico Sul e a formação de um cavado sobre a costa leste do Nordeste.

A Alta Subtropical do Atlântico Sul consiste em um sistema de alta pressão sobre o sul do Atlântico, e o cavado é um sistema de baixa pressão em níveis médios e altos da atmosfera.

Os bairros mais afetados nas últimas 24 horas foram Pituba – Parque da Cidade (63,2mm), Brotas (56,2mm), Centro (53,6mm), Brotas - Codesal (53,2mm), Federação (49,4mm).

Previsão

A previsão para amanhã em Salvador é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamento de terra. A Codesal permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

A Defesa Civil de Salvador emite alertas por SMS. É possível enviar um SMS com o número do seu CEP para 40199 e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.