Madrugada do BBB21 tem Karol Conká criticando Lucas Penteado; veja resumão

A madrugada após a formação do primeiro paredão foi quente no BBB21. Em destaque Karol Conká, que continuou em sua agenda para queimar Lucas Penteado. Em conversa com Nego Di, Arthur e Projota, a curitibana avaliou que Lucas "está louco para ser o coitado do rolê."

Nego Di concordou com a fala dela, dizendo que todos precisam ter cuidado com Penteado. "Me incomoda muito quando ele começa a falar comigo. Por educação, respondo. E ele não para", disse o atual líder.

Cara a cara

Após essa conversa, Conká atacou Lucas presencialmente, criticando as atitudes do brother na última semana. “Você causou de um jeito que ninguém causou nas outras edições. Você perdeu a noção”, dispara a cantora ao ator. “Você tem essa atitude soberba. Eu nem devia estar tentando te alertar, porque como jogadora deveria deixar você se prejudicar com os seus pensamentos”, emenda ela.

“Eu sei que se eu não ganhar o Líder, vou para o Paredão”, desabafa Lucas Penteado. O ator tenta justificar suas ações no jogo: “Não importa o que eu queria fazer, mas o que eu causei. Só que ouvir das pessoas que queria de propósito, eu não posso aceitar isso. Porque eu não queria de propósito. Se fosse, eu não estaria nem um pouco arrependido. Ia assumir o papel de vilão se estivesse sendo vilão. Eu não sou covarde”, diz.

A cantora responde: “Eu sei que você não é. Mas foi tão feio e tão chato, que a gente fica apreensivo. Você fala que respeita esse aqui, você nem estava do lado dele, Festa do Líder, você estragou a festa do cara. Você é egoísta".

Pocah conselheira

Após essa conversa com ânimos exaltados, Lucas foi conversar com Pocah. "Você não escuta ninguém. Você falou sobre aliados, que se tivesse que votar na casa inteira, iria votar, como se ninguém importasse para você. Mas da forma como você se expressou, parecia que ninguém era importante para você aqui dentro. E eu falei, sem aliado você não vai chegar a lugar nenhum", declara a cantora carioca.

A cantora ainda relembra a chegada do brother na cozinha na manhã após a última festa. Lucas Penteado questiona se ia adiantar alguma coisa agir diferente. “Para mim, ia fazer muita diferença. Você ficou ironizando e rindo com a situação", rebate ela.