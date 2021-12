Mãe acusa ex-marido de sumir com filho caçula em Salvador

Uma mãe levou sua preocupação às redes sociais na última terça-feira (21). Larissa Pena, 37 anos, moradora de Stella Maris, relata que não vê o seu filho caçula, de 4 anos, há 33 dias. O pequeno Lucas foi visitar o pai, Fábio Roberto Pinto, ex-marido de Larissa, e não retornou.

Policiais militares de Lauro de Freitas foram a dois endereços do rapaz para cumprir mandados nesta terça, mas não obtiveram sucesso. De acordo com Larissa, a criança foi entregue à irmã de Fábio no dia 19 de novembro, junto com a irmã mais velha.

Sem notícias de ambos, a mãe apresentou uma petição à Justiça e conseguiu uma liminar, com dois mandados de busca e apreensão. O primeiro foi cumprido e a primogênita, de 12 anos, foi devolvida para casa. O mesmo não aconteceu com o mais novo.

"Quem me conhece sabe a mãe que sou. Não tenho vivido, comido ou trabalhado. O pai, Fábio Roberto Pinto, pegou para uma visita e disse que não iria devolver meu filho e procurar meu advogado, assim eu fiz. Ele está sumindo, se esconde, não quer entregar meu filho. Já foram duas buscas e nada", explica a mãe.

Ela acredita que o motivo do sequestro tenha sido ciúmes do seu atual esposo, Gabriel, ao qual o pequeno chamava de “Papai Gabi”.

Larissa é casada há dois anos com o atual marido, depois de uma relação conturbada de 17 anos com o pai das crianças, que resultou em uma medida protetiva contra Fábio. Ela afirma que, durante toda a relação, não sofria apenas agressão física, mas também psicológica.

“Demorei de denunciar porque não tinha essa noção, mas sofri abuso durante os 17 anos, e quem diz isso não só sou eu, mas o Ministério Público. Tenho vários processos contra Fábio, em sigilo, porque não quero envolver meus filhos nessa sujeira”, afirma.

Nos últimos dias, Fábio tem utilizado as redes sociais para acusar Larissa de maus-tratos. Ele publicou um trecho de um vídeo em que a mãe grita com a filha mais velha, Lara. É assim que tem buscado reverter a guarda das crianças.

Também em material publicado nas redes, o pai afirma que "Basta qualquer mulher que chegar na frente do delegado e chorar, que terá medida protetiva”. Procurado pela reportagem, Fábio Roberto Pinto não atendeu às chamadas.

Às acusações, Larissa afirma que já errou como mãe, mas que isso não a torna uma tutora ruim. Afirma também que o vídeo já foi entregue como prova à Justiça, e que ele foi publicado de forma tendenciosa, de forma a mostrar apenas o trecho que interessa à Fábio. “Eu tenho muita prova, foi através delas que a Polícia me concedeu os mandados de busca e apreensão”, diz.

Memórias

Larissa ainda recorda que, em um dos últimos momentos que teve com o filho, Lucas chegou a dizer que não queria ir para a casa do pai e que preferia ficar com a mãe.

"Pareceu que o próprio Lucas estava pressentindo. Ele perguntava se eu estava bem, porque ele repete muito o que meu marido fala, e, nas últimas duas semanas, dizia o tempo inteiro que me amava. Pareceu até uma despedida. Eu não tenho raiva de Fábio, só sinto saudade de meu filho. A irmã dele chora, eu estou sem conseguir comer. Fábio não tem discernimento pra entender como isso está fazendo mal aos filhos", afirma.

Ela diz que também está recebendo ameaças nas redes sociais, e que tem medo de sair de casa, e faz o apelo para que, caso alguém os veja na rua, que denunciem.

"Se alguém vir meu filho, que denuncie. Eu não sou uma mãe que comete maus tratos, e muito menos meu marido. Só peço que denunciem", diz Larissa.