Mãe Cleuza do Gantois é homenageada pelo seu centenário que será celebrado em 2023

(Divulgação)

Babalorixá Roberto Xáxa compôs canção para Mãe Cleuza Millet do Gantois

Mãe Cleusa Millet (1923-1998), yalorixá filha de Mãe Menininha, que esteve à frente do Terreiro do Gantois entre 1989 e 1998, ganhou uma homenagem póstuma, no ano que antecede o seu centenário. O babalorixá Roberto Xáxa, filho de Egbomi Cidália de Iroko (Gantois) e sobrinho da mãe de santo, compôs a música O Canto da Criação para a tia. A letra é uma homenagem à Nanã, orixá da sacerdotisa, e reconta o mito da criação dos seres humanos na visão das religiões de matriz africana. A canção vai ganhar um videoclipe que já está sendo gravado em São Paulo e será lançado nacionalmente no dia 8 de outubro.

(Divulgação)

Mãe Cleuza do Gantois esteve à frente do Terreiro do Gantois até 1998

Memória

De acordo com Roberto Xáxa, o autor da canção, a memória de Mãe Cleusa de Nanã merece ser celebrada. “Ela foi uma mulher extraordinária e a frente do seu tempo, tendo sido responsável por perpetuar o legado de Mãe Menininha, enquanto esteve no trono do Gantois”, diz o compositor, que é líder religioso do Terreiro Ilè Àiyé Ajagbòrò Igi, em São Paulo. Para a filha biológica de Mãe Cleuza, a percussionista Mônica Millet, a homenagem é justa e muito bela. “Essa canção é um poema profundo, uma rica homenagem, não apenas para a yalorixá (Mãe Cleuza), mas também a esse grande Orixá que é Nanã”.

(Divulgação)

O filósofo Luc Ferry é um dos palestrantes do Fronteiras do Pensamento

Sem Fronteiras

Após nove edições em Salvador, o projeto Fronteiras do Pensamento realiza a 16ª edição longe da capital baiana. O evento, que tem como conferencistas Luc Ferry, Maria Homem, Ribeiro Sidarta, Élisabeth Roudinesco e Steven Johnson, só poderá ser visto pelos baianos de forma virtual, ou ao vivo, em São Paulo ou Porto Alegre. A boa notícia é que em 2023, o projeto, que era patrocinado pela Braskem, pode voltar a acontecer aqui de forma presencial, caso os organizadores consigam um novo patrocínio. Até lá, os baianos poderão acompanhar a programação no site do projeto, com um desconto de 30%, ou seja, desembolsando R$ 663,00.

(Divulgação)

Ator baiano Sergio Laurentino estreia no cinema

Telona

Há mais de 20 anos no Bando de Teatro Olodum, Sergio Laurentino faz parte do elenco do filme A Viagem de Pedro, primeiro longa histórico da cineasta Laís Bodanzky com produção da Biônica Filmes, Buriti Filmes e O Som e a Fúria (Portugal), em coprodução com a Globo Filmes, que tem Cauã Reymond como Dom Pedro I. O baiano, que foi premiado como melhor ator coadjuvante no Festival do Rio, vai participar de uma sessão-debate do filme, hoje, (09), às 19h, no Cinema do Museu, no Corredor da Vitória.

(Foto:Benedito Cirilo/Divulgação)

Rose Lima coordena evento no Rio Vermelho

Vagalumes

A Casa Rosa, em parceria com o Goethe Institut, está participando do Movimento Vaga-lumes, projeto que vai movimentar as ruas do Rio Vermelho nos dias 10 de 11 de agosto com um videomapping, criado numa parceria com o VJ Gabiru, na Igreja da Senhora de Sant’ana, local dos encontros entre os artistas que participam do Manifesto. Quem está conduzindo o processo da intervenção é Rose Lima, consultora artística da Casa Rosa. As projeções nas paredes externas da igreja acontecerão a partir das 20h30, com exibições a cada 20 minutos.

Para Caetano I

O escritor Tom Cardoso lança, no próximo dia 12, às 17h30, seu novo livro Outras Palavras, Seis Vezes Caetano, no restaurante Poró, no Santo Antônio Além do Carro. A tarde de autógrafos contará com o show Bruta Flor, do ator/cantor Ricardo Castro. A obra é editada pela Record.



Gil, Caetano & Cia

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola, ícones da MPB que estão completando 80 anos este ano, serão homenageados pelo Spotify com o projeto Atemporais, que consiste em uma coletânea de oito singles, apresentando versões inéditas de dois clássicos de cada um deles que serão regravados por grandes vozes da atualidade. A escolha dos interpretes será feita pelos homenageados e as faixas serão eleitas em parceria. O lançamento está previsto para o final deste ano.

(Foto: Paula Fróes/Divulgação)

Carlos Eduardo Lima integra elenco de ópera em São Paulo

Bahia erudita

A soprano Irma Ferreira e o tenor Carlos Eduardo Santos participarão como solistas da montagem da ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini na cidade de Taubaté, em São Paulo, no mês de setembro. Assim como os dois baianos, todo o restante do elenco é formado por artistas negros. A produção é do coletivo Ubuntu em parceria com a Vlaanderen Produções.