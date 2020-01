Mãe de Eliza Samudio critica série sobre a filha na Globo: 'Não autorizo'

A mãe de Eliza Samudio não gostou da ideia de uma minissérie da Globo sobre a morte da modelo, em 2010. Ela conversou com Márcia Goldschmidt ao vivo pelo Instagram na terça (14) e disse que não autoriza esse tipo de lançamento.

"A única forma que meu neto tem de ver a mãe é por fotos, porque ele não tem ela por perto. É através de foto que ele pode ver a mãe dele, porque chega aniversário dele, chega aniversário dela, que é logo depois dele, não tem a mãe. Ele não sabe como era o cheiro da mãe dele, a voz da mãe dele, ele teve muito pouco tempo de vida com a mãe dele. Aí vem a Globo fazer essa minissérie?”, critica Sônia Moura.

Márcia pontuou que ainda não se sabe realmente se a Globo fará a série, já que não houve um anúncio oficial. Disse também que não acredita que a emissora iria manipular o caso, pois a história é bem conhecida em todo país, e quis saber se diante disso dona Sônia autorizaria a produção.

"Não autorizo", respondeu a mãe de Eliza. “Ninguém tá pensando no filho dela que vai completar 10 anos. Vai ter a transição pra adolescência, que não é uma coisa fácil”, diz.

Dona Sônia ainda criticou o livro comprado pela Globo para ser usado como base da série, afirmando que mostra Samudio de uma maneira que não corresponde à verdade. O livro "Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio" foi escrito por Leslie Leitão, Paula Sarapu e Paulo Carvalho.

“O livro retrata a Eliza como uma garota de programa, uma Maria chuteira, que ela se envolveu com o Bruno pelo fato de ter uma gorda pensão”, afirma.

Eliza Samudio foi morta em 2010. O goleiro Bruno Fernandes foi condenado como mandante do crime a 17 anos e seis meses em regime fechado. Atualmente, Bruno está em regime semiaberto domiciliar.

Filão

A diretora Amora Mautner também foi responsável por "Assédio", série que contava os abusos cometidos pelo ex-médico Roger Abdelmassih, que também teve cenas fortes.

A história é baseada no livro "Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samudio", escrito por Leslie Leitão, Paula Sarapu e Paulo Carvalho. Houve disputa nos direitos do livro entre Globo e Netflix, com a emissora carioca levando a melhor.

A ideia é que Eliza seja vivida por Vanessa Giácomo. O colunista diz que foi a atriz mesma quem leu o livro e teve ideia de sugeria uma adaptação para TV.

Essa vai ser a primeira de uma série de thrillers lançados pela Globo. A emissora quer mergulhar nesse filão de histórias de crimes, que já faz bastante sucesso lá fora. Só serão usados casos que já tenham sido solucionados e sentenciados na Justiça.

Não há previsão de estreia para a série.