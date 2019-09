Mãe de ex pede que Eduardo Costa deixe filha 'viver em paz'

O fim do noivado de Victória Villarim e Eduardo Costa pelo jeito foi atribulado. A ex-sogra do cantor, Luzia Tavares, usou o Instagram para fazer um desabafo e pedir que ele deixe a filha em paz. Ela escreveu que estará sempre ao lado de Victória, destacando que "o término de um relacionamento ocasiona muitas preocupações quando uma das partes não aceita".

“A mamãe está e estará aqui em quanto viver, te protegendo, rezando por você. O término de um relacionamento ocasionam muitas preocupações quando uma das partes não aceita a separação, mas ninguém pode viver ao lado do outro se não está feliz, se já ouve várias tentativas e tudo em vão. Você, minha filha, linda, honesta, batalha por um futuro brilhante, ser humano com grande coração, amorosa com todos, da paz, criada, estudada pela mamãe, com razão um homem te querer como esposa e mãe dos filhos dele, só que demorou e você desistiu. Agora, tenta uma outra vida. Em breve, vai estar morando com a mamãe e sua irmã, começar uma nova vida juntas, independentes, como sempre fomos, com muita fé em Deus, vai dar tudo certo”, afirmou Luzia.

No post, ela ainda respondeu alguns comentários e rebateu uma fã do cantor. "Ele tem fãs e eu tenho uma filha. Dê conselhos para ele se vocês o amam tanto. Pede para ele esquecer a Victória e deixá-la viver em paz. Nem ela e nem eu queremos problemas, só comecei a falar, porque estou muito preocupada com ela morando sozinha em Belo Horizonte", escreveu.

A própria Victória deixou um comentário agradecendo o apoio da mãe. “Você é minha rainha, mamãe. E nessa nova fase incrível da minha vida estou muito feliz em saber que vou ter você do meu lado de novo. Só quero ter paz e viver livre! Obrigada por tudo! Te amo, mamãe”

De acordo com o programa A Tarde é Sua, Luzia morava fora do Brasil, mas voltou a viver em Minas Gerais para ficar perto da filha. Até agora, Eduardo Costa não comentou o assunto.