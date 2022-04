Mãe de Hipster da Federal diz que filho tinha surtos: 'era muito peso'

A pastora Maurícia Valença, mãe do policial federal Lucas Valença, o "Hipster da Federal", morto no início de março, disse que o filho tinha surtos psicóticos frequentes. Ela contou em depoimento à Polícia Civil de Goiás que entende que o homem que atirou contra o filho agiu em legítima defesa.

Trechos do depoimento publicados pelo site Metrópoles, mostram que mãe do "Hipster da Federal" contou à Polícia Civil que Lucas carregava "muito peso na cabeça".

Lucas Soares Dantas Valença, 36 anos, foi morto em março após invadir uma casa na zona rural de Buritinópolis, em Goiás.

Segundo familiares de Lucas, ele se encontrava em surto psicótico desde o dia anterior ao da sua morte. O policial teria gritado do lado de fora dizendo que "havia um demônio" na residência, antes da invasão.

No interior da casa estavam o dono, a esposa e a filha do casal de 3 anos. O morador relatou à polícia que ouviu barulhos e uma gritaria com diversos xingamentos. Foi quando a vítima desligou o disjuntor de energia que fica fora da casa e arrombou a porta da sala.

Diante da escuridão e com medo, o morador atirou no policial com uma espingarda. A bala atingiu a barriga. Ele alegou à polícia que agiu em legítima defesa. No entanto, foi preso por posse ilegal de arma de fogo.