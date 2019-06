Mãe de Ludmilla declara apoio à filha após cantora assumir namoro com dançarina

A mãe de Ludmilla saiu em defesa da filha após a divulgação de que a cantora está namorando a bailarina Brunna Gonçalves, que faz parte do seu balé. Silvana Oliveira afirmou nesta segunda-feira (3) que já sabia do namoro. Ela disse em um post no Instagram que apoia o relacionamento da filha com uma mulher.

"Deixem as pessoas se assumirem e ser felizes. Deve ser uma merda viver de mentiras", escreveu Silvana no Stories.

Mãe de Ludmilla sai em defesa da filha (Foto: Reprodução)

Silvana compartilhou a notícia do namoro com uma foto de Ludmilla e Bruna: "A felicidade de vocês é a minha. Que Deus abençoe muito, muito vocês. Eu amo até depois do fim".

Mãe de Ludmilla compartilhou notícia (Foto: Reprodução)

Ludmilla assumiu o namoro em entrevista ao colunista Leo Dias. "Estou namorando com a minha bailarina e melhor amiga Brunna Gonçalves. E a música "Espelho", que está no meu novo DVD foi dedicada a ela", contou. Bruna dança com Ludmilla desde 2017, é carioca, tem 26 anos e está entre bailarinos do DVD "Hello, mundo".

Ludmilla e Brunna (Foto: Reprodução)

No dia do aniversário da cantora, 24 de abril, Bruna fez um post com uma declaração.