Mãe de Neymar engata romance com 'muso fitness' e já o apresentou aos filhos; conheça

Após idas e vindas com o atual participante da Fazenda Tiago Ramos, Nadine Gonçalves, a "Neymãe", já engatou um relacionamento com outro: o muso fitness Rafa Talamask. Segundo o portal Extra, os pombinhos se conheceram durante em abril e seguem com o namoro longe dos holofotes.

No entanto, a relação é séria. Tanto que o galã já conheceu os dois genros: Neymar e Rafaella.

A caçula, inclusive, já está seguindo o padrasto nas redes sociais. Neymar, por outro lado, não se envolve na vida da mãe.

Ainda segundo a publicação, o namoro segue fora dos holofotes justamente pelos traumas envolvendo a conturbada relação com Tiago em 2020. Na época, a própria Neymãe publicou uma foto com o modelo no Instagram.

Com o novo amor, Nadine se divide entre Paris, onde moram os filhos, São Paulo, onde possui residência, e Mato Grosso do Sul, terra natal do amado.

Rafa foi apresentado a Nadine pelo amigo David Brazil. Ele tem 36 anos (19 a menos que a “Neymãe”) e trabalha como influenciador digital fitness. O bonitão também já venceu um campeonato de fisiculturismo e sempre almejou fama.