Mãe de Neymar mantém amizade colorida com Tiago Ramos, diz jornal

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, continua tendo relação de amizade colorida com Tiago Ramos, seu ex-namorado. Segundo o Extra, Nadine está inclusive ajudando a manter Tiago, que mora no Guarujá, no litoral paulista, e tenta seguir uma carreira como gamer. Nadine mora em Santos, cidade próxima.

Os dois costumam se encontrar para sair juntos. No mês passado, foram fotografados lanchando em uma parque aquático de Fortaleza. Em dezembro, foram juntos para Cancún, no México, onde ele se envolveu em uma briga em um restaurante e chegou a ficar ferido.

Nadine e Tiago mantiveram um relacionamento em vai e volta ao longo de 2020. O comportamento de Tiago assustava a mãe de Neymar e teria motivado o fim da relação.

Amigos próximos ao modelo relataram ao Extra que ele fica bastante agressivo, principalmente quando bebe ou sente ciúmes, e que Tiago já teria tentando se matar várias vezes. "Quando ele bebe, ele é louco, quebra tudo e já tentou se matar várias vezes. Ele é psicopata no ciúme. Louco mesmo, de tentar se matar, quebrar a casa toda", disse uma fonte ligado ao modelo. Nadine chegou a terminar o namoro com Tiago uma vez.