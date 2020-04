Mãe do senador Jaques Wagner morre aos 96 anos no Rio

Mãe do ex-governador e hoje senador Jaques Wagner, Cypa Perla Wagner morreu na madrugada desta terça-feira (14), aos 96 anos. Segundo a assessoria do político, ela faleceu no Rio de Janeiro, onde vivia.

Conhecida como Dona Paulina, ela teve complicações decorrentes de uma insuficiência renal. Não foram divulgados detalhes do sepultamento.

O presidente do PT da Bahia, Éden Valadares, lamentou a morte em nota divulgada no Twitter. “Senador @jaqueswagner, receba da direção do @ptbahia , parlamentares, prefeitos, filiados e militantes nosso sentimento de pesar pelo falecimento de sua mãe, Cypa Perla Wagner, a Dona Paulina. Lamentamos sua perda e nos solidarizamos com a dor da sua família. Recebam nossa abraço”, escreveu.

Dona Paulina era judia polonesa e veio para o Brasil fugindo da ameaça nazista, como o marido Joseph. Os dois se conheceram no Rio de Janeiroo, onde Jaques Wagner nasceu.