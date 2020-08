Mãe e filho são presos após tentar subornar PMs com R$ 40 mil em Conquista

Mãe e filho foram presos na tarde da segunda-feira (3) em Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, por tráfico de drogas. Na abordagem, ainda tentaram subornar os policiais do Esquadrão de Motociclistas Falcão, da Polícia Militar, com R$ 40 mil. Com os dois, que não tiveram nomes divulgados, foram encontrados drogas e R$ 11 mil em espécie.

A dupla tentou fugir da abordagem policial, mas foi alcançada pelos motociclistas da PM. O filho já tem passagem por tráfico de drogas, de janeiro deste ano.

O comandante da unidade, major Carlos Elder Coelho de Abreu, contou que havia denúncia de uma movimentação suspeita de um veículo Corolla. “Cercamos o carro e conseguimos fazer a abordagem. Quando eles perceberam que seriam conduzidos, a mulher ofereceu R$ 40 mil reais para que fossem liberados, o que é inadmissível”, disse.

Os dois disseram aos PMs que em casa tinham mais drogas escondidas. “Ela autorizou a nossa entrada no local onde, após revista, encontramos 40 papelotes de cocaína, três tabletes da droga, 15 trouxinhas de maconha, um caderno contendo anotações do tráfico de drogas, comprovantes de depósito além de celulares, notebook e uma balança”, diz.

Os suspeitos foram encaminhados para a sede da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), juntamente com o material apreendido. Já na delegacia, negaram ser donos do material apreendido. Mesmo assim, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa.