Mãe estranhou atitudes de jovem achado morto em porta-malas na véspera do crime

A mãe do adolescente Hugo Gabriel Silva dos Santos, de 16 anos, está inconformada e com dificuldade de acreditar na morte do filho. O corpo do garoto foi encontrado na manhã desta quarta-feira (22) no porta-malas de um carro abandonado na Avenida Dois de Julho, em Valéria.

Chorando muito ao saber que o corpo encontrado era do jovem, Queila dos Santos contou que vinha notando um comportamento estranho no filho. Ela contou que estava assistindo novela na noite de terça (21), quando notou que o filho ia sair de casa.

“Passei o dia todo vendo ele e, quando foi ontem de noite, tinha acabado a novela Império, ele estava dentro de casa. Eu fui me deitar e falei: ‘Hugo, você vai sair para quê?’. Teve uma hora que ele saiu e voltou triste. Eu perguntei: ‘É o quê que você está assim?’. Ele: ‘Nada’. Aí eu fui me deitar", disse em entrevista à TV Bahia.

Angustiada, ela pegou no sono e despertou sozinha, agitada. "Eu senti um negócio me acordar, uma sensação. Eu senti uma coisa, acordei e vi que ele não estava mais dentro de casa. Aí fiquei injuriada, porque ele não estava em casa e falei: ‘Quando eu encontrar ele, ele vai ter que decidir a vida dele, porque eu não estou aguentando mais'", disse Queila, lamentando não ter tido tempo de conversar com o filho para entender o que estava acontecendo.

Queila participou do reconhecimento do corpo do garoto, que estava com manchas de sangue e perfurações de bala. Ainda não há informações de quem cometeu o crime e qual a motivação.

Segundo a polícia, o carro, um Gol, tem restrição de roubo. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).