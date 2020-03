Mãe mata filho de três anos e joga corpo no rio para poder fazer viagem de férias

Uma mulher da Croácia foi condenada por ter matado o próprio filho, que tinha três anos e jogar o corpo da criança no rio. De acordo com o jornal Correio da Manhã, a mãe cometeu o crime para poder fazer uma viagem de férias para a Macedônia.

O crime foi cometido por Chiara Pasic em 2018 e nesta semana ela foi julgada e condenada a 33 anos de prisão. Ela chegou a fazer um pedido para a redução da pena, que foi indeferido.

Tudo começou quando a mãe sufucou o filho Denis, de apenas três anos, com uma almofada até que este perdesse os sentidos e morresse. Depois, largou o corpo num rio junto ao porto de Pula, na Croácia.

Uma jovem de 15 anos também foi julgada por ser por ter sido cúmplice de Chiara segurando a almofada, enquanto a mulher impedia o bebé de mover os braços e os pés. A adolescente vai ter de ficar três anos num centro de detenção juvenil, em Pozega, no leste da Croácia.

Após se desfazer do corpo do filho, a criminosa ligou para a polícia denunciando o desaparecimento do mesmo e dando conta de que a última vez que tinha visto o menino teria sido num parque infantil. Foram levantadas suspeitas imediatamente, levando a mulher a admitir o crime numa questão de horas.