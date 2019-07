Mãe raspa a cabeça para apoiar filha com câncer na Bahia; veja vídeo

Foto: Reprodução/Instagram

Mãe é amiga, parceria e a maior incentivadora dos filhos. A mãe de Maylla Sofia, de apenas 5 anos, cumpriu à risca esses papéis. Marleide raspou os cabelos para apoiar a filha que está fazendo tratamento contra o câncer.

Moradoras de Itabuna, no Sul da Bahia, Marleide e Maylla fazem parte da ONG Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc). "Mãe é algo que reúne tudo o que há de melhor entre todos os papéis existentes em um só", diz o post da ONG no Instagram.

O vídeo foi capturado pelo pai de outra criança da ONG. Ele aparece no final do vídeo e diz: “Aí, família unida, família unida! Família Gacc”.

O ato tornou Marleide, que tem outros dois filhos, símbolo da campanha da ONG. O Gacc ajuda crianças e adolescentes com câncer na Bahia há 22 anos.